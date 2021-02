Deze Vlamingen dompelen zich regelmatig onder in extreme koude: “Ik ben een ander mens geworden”

Koude douches, zwemmen in een vijver of een ijsbad nemen in de tuin: heel wat Vlamingen dompelen zich onder in extreme koude. En – nu komt het – ze doen het geheel uit vrije wil. Wat hen bezielt? “Het gevoel dat je krijgt, is overweldigend. Het valt moeilijk te beschrijven.” We doen toch een poging.