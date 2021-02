Kanaal van Korinthe gesloten voor scheepvaartverkeer door risico op aardverschuivingen

In Griekenland is het Kanaal van Korinthe tot eind maart gesloten voor het scheepvaartverkeer omdat er in de regio regelmatig aardverschuivingen plaatsvinden. De noodtoestand werd er uitgeroepen, meldt de beheerder van het kanaal.

Woensdag is ongeveer 12 kubieke meter grond in het kanaal gevallen, zegt Yorgos Zouglis, algemeen directeur van de beheersmaatschappij. “Eind januari werd de noodtoestand uitgeroepen en er is een onderzoek aan de gang om de schade door erosie te herstellen.” Het ministerie van Transport verwacht dat de werkzaamheden tot eind maart zullen duren, waarna het kanaal weer opengesteld zal worden.

Sinds november storten er regelmatig stukken aarde in het water. Het gaat om delen van de platformen die het kanaal ondersteunen, die beschadigd zijn door erosie en vocht. Daarop werd er beslist om het scheepvaartverkeer uit voorzorg stil te leggen.

Het kanaal, dat ligt tussen het Griekse vasteland en het Peloponnesische schiereiland, is 80 kilometer lang. Via de waterloop kunnen boten rechtstreeks van de Golf van Egina naar de Korintische Golf varen, in plaats van een omweg van 400 kilometer te maken via de Peloponnesos. Het kanaal wordt, vooral tijdens de winter, wel vaker afgesloten door aardverschuivingen.