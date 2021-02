Gevreesde Brexit-files blijven uit in West-Vlaanderen, circulatieplan afgebouwd

Het Brexit-circulatieplan dat files in West-Vlaanderen moest vermijden, wordt tegen komend weekend afgebouwd. Dat melden de politie van Brugge en de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé donderdag. Aangezien de files al een volledige maand uitblijven, is het circulatieplan voorlopig niet meer nodig.

Na ellenlange onderhandelingen verliep de eigenlijke Brexit een stuk vlotter dan verwacht. Vooral aan de grenzen en rond de Zeebrugse haven werden problemen verwacht. Daarvoor werd dan ook een groot circulatieplan uitgewerkt met onder meer alternatieve routes. “We hebben eigenlijk nergens problemen gehad”, zegt Decaluwé. “Alles verliep vlot en de gevreesde files en opstoppingen bleven uit.”

Ook de politie van Brugge, die instond voor de monitoring van de drukte rond en naar de Zeebrugse haven ondervond geen problemen. “De eigenlijke uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU verliep in onze contreien alvast vlotter dan gedacht en de verwachte hinder op de weg bleef uit”, klinkt het. Daarom is het circulatieplan niet langer van kracht tegen het weekend. De signalisatie wordt weggehaald en alle verkeer kan weer overal normaal rijden aan de snelheidslimieten van voorheen. “We blijven de situatie natuurlijk opvolgen. Het plan bestaat en wordt bij problemen geactiveerd, maar momenteel is het niet meer aan de orde”, aldus Decaluwé.