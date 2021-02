“Ergens op de snelweg tussen Nantes en Parijs neem ik een drastisch besluit. Zo kan het niet verder”

Vermageren van 146 naar 100 kilo, dat is mijn missie. Zo snel mogelijk, want de gezondheidsrisico’s zijn gigantisch. Zoals één op de zes Belgische volwassenen lijd ik namelijk aan morbide obesitas, ziekelijke zwaarlijvigheid. En zelfs als ik slaag, behoor ik nog altijd tot de één op twee Belgen met overgewicht. Maar een mens moet érgens beginnen. Zal het ‘De Afvaller’ lukken, zonder een diëtist te raadplegen of een ‘echt’ dieet te volgen? U ontdekt het de komende vijf zaterdagen. En misschien inspireert het u wel. Want als ík het zelfs kan ...