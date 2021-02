SP.A-voorzitter Rousseau: “Misschien moet Bouchez zich vraag stellen of hij nog in regering wil zitten”

SP.A-voorzitter Conner Rousseau vindt dat zijn collega bij MR, Georges-Louis Bouchez, zich de vraag moet stellen of zijn partij nog in de federale regering wil zitten. Dat zei hij in ‘Terzake’. “We wisten op voorhand dat we daar veel miserie mee gingen hebben. Dat is hoe hij is”, zei Rousseau. “Ik wil daar ook niet te veel uitspraken over doen. Ik zit niet op Twitter.”