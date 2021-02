De aandeelhouder wint: hoe technologiebeurs Nasdaq jubileum viert met recordkoers na hobbelparcours

Honderd punten. Dat was de waarde van de Nasdaq toen ze op 8 februari 1971 de deuren opende. Vandaag sluit de Amerikaanse technologiebeurs af boven de 13.000 punten (!), en noteren er zo’n 3.300 bedrijven. Toch was het geen stijging in rechte lijn: zo zorgden de olieproducerende landen al eens voor een dipje, en verloor de beurs in 2000 nog bijna 80 procent van haar waarde. Maar op haar vijftigste verjaardag kent de Nasdaq hoogdagen, en daar mag ze corona voor bedanken.