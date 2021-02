Coronavirus slaat toe bij Lommel SK: liefst vijf extra besmettingen

Het coronavirus heeft Lommel SK in zijn greep. Nadat dinsdag al hoofdtrainer Liam Manning en enkele personeelsleden in quarantaine moesten na hoogrisicocontact met twee besmette medewerkers, kwamen daar donderdag nog vijf extra gevallen bij.





Over wie het precies gaat wenst Lommel SK niet bekend te maken. Naar verluidt is het een mix van mensen uit het sportieve compartiment en de operationele afdeling van de club. De spelers genoten donderdag van een vrije dag. De voorbeschouwende persconferentie van vrijdag is in ieder geval geannuleerd. Assistent-trainer Peter van der Veen zal zaterdag tegen Seraing opnieuw plaatsnemen op de bank.