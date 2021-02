Sihame El Kaouakibi reageert in videoboodschap: “Ik kan elke insinuatie krachtig tegenspreken”

Na twee dagen stilte heeft Sihame El Kaouakibi gereageerd op de aantijgingen die de voorbije dagen geuit werden. Het Vlaams Parlementslid voor Open VLD tekent verzet aan tegen de bewindvoerster die is aangesteld om haar vzw Let’s Go Urban door te lichten. “Omdat ik kan bewijzen dat er voor elke beschuldiging een volstrekt aanvaardbare verklaring is”, klinkt het in een videoboodschap.