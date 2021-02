Hoe een gigolo in theesalons het eerste sekssymbool van het witte doek werd

Zo’n honderdduizend uitzinnige fans verdringen zich in Broadway voor een kleine rouwkapel. Het lawaai is oorverdovend. Vrouwen huilen, mannen jammeren. Sommigen snikken ingetogen, anderen schreeuwen hun verdriet uit. Massahysterie. Gillen, duwen, ramen worden ingeslagen. Er zijn berichten dat iemand zich en plein public van het leven probeerde te beroven. De politie van New York weet niet wat gedaan. Het is 24 augustus 1926, een dag eerder is acteur Rudolph Valentino gestorven.