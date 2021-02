Eupen krijgt thuisvoordeel in bekerduel tegen Olympic Charleroi

Eupen mag zijn achtste finale in de Beker van België tegen eerstenationaler Olympic Charleroi volgende week op eigen veld afwerken. Dat bevestigde de Pro League donderdag.

Olympic Charleroi stuntte woensdag door Zulte Waregem uit te schakelen, en zou het in principe volgende week thuis opnemen tegen Eupen. Maar de kalendermanager liet eerder deze week weten dat, gezien de weersvoorspellingen en na overleg met het KMI, de achtste finales moeten worden afgewerkt op het terrein van de club die beschikt over een systeem van overkapping of over een veldverwarming, conform het bondsreglement. Dat is niet het geval bij Olympic Charleroi en dus krijgt Eupen het thuisvoordeel.

De Pro League maakte later donderdag, na overleg met de rechtenhouders, het definitieve speelschema bekend.

- Definitief programma van de achtste finales -

09/02, 18u Cercle Brugge - Oostende

09/02, 20u45 Kortrijk - Standard

10/02, 17u Eupen - Olympic Charleroi (1e nat.)

10/02, 18u KRC Genk - STVV

10/02, 20u45 Club Brugge - Antwerp

11/02, 18u Beerschot - KV Mechelen

11/02, 18u AA Gent - Sporting Charleroi

11/02, 20u45 Union (1B) - Anderlecht

(belga)