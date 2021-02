FC Barcelona ziet Sergi Roberto opnieuw uitvallen met spierblessure

FC Barcelona kan opnieuw een poos niet rekenen op Sergi Roberto, die weer in de lappenmand verblijft met een blessure aan de rechterdij. Dat heeft Barça donderdag gemeld.

De 28-jarige Spanjaard begon woensdag in het bekerduel in de kwartfinales bij Granada (3-5 winst na verlengingen) in de basis, maar moest vroeg in de tweede periode naar de kant met pijn aan de dij. Naar verluidt staat hij zeker vier weken aan de kant.

De international had nog maar pas zijn terugkeer op het veld gevierd, nadat hij sinds eind november aan de kant stond met een spierscheur, opgelopen in de verloren topper tegen Atlético Madrid (1-0).

(belga)