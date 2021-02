Bondsparket vraagt drie speeldagen (één effectief) schorsing voor Jean Marcelin (Cercle Brugge)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Cercle-verdediger Jean Marcelin donderdag een minnelijke schikking van drie speeldagen schorsing (waarvan één effectief) en 2.000 euro boete (waarvan 1.000 euro effectief) gedaan na zijn rode kaart in de zestiende finales van de beker.

Marcelin werd in het bekerduel bij OHL (2-3) in de 80e minuut uitgesloten na een opstootje met Mathieu Maertens. De Fransman nam zijn opponent vast en verkocht hem met open hand een tik op het hoofd. “De slag - hoe licht de intensiteit ook - hoort niet thuis op een voetbalveld en kan de fysieke integriteit van de tegenstrever in gevaar brengen”, oordeelt het bondsparket. “Het feit dat Marcelin al dan niet geprovoceerd werd, doet niet terzake. Het Bondsparket houdt rekening met de intensiteit van de uitgedeelde slag alsook met het blanco casier van de speler. Dit neemt niet weg dat het Bondsparket een strenge bestraffing vraagt waarbij de wedstrijden met uitstel als een ernstige waarschuwing gelden dan dit gedrag geen navolging moet krijgen in de toekomst.”

Als Cercle Brugge de straf aanvaardt, zit de twintigjarige Marcelin de schorsing zaterdag in de thuismatch tegen KV Mechelen uit.

(belga)