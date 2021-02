Achtste finale Champions League tussen RB Leipzig en Liverpool kan niet in Leipzig doorgaan

De heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tussen RB Leipzig en Liverpool kan op 16 februari niet doorgaan in Leipzig. De huidige coronabeperkingen laten de organisatie van de wedstrijd niet toe. De club diende een aanvraag tot uitzondering in, maar de lokale autoriteiten wezen die aanvraag af.

RB Leipzig vroeg de Duitse overheid eerder deze week officieel toestemming om Liverpool toegang tot het land te verschaffen voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Die vrijstelling is nodig omdat vanwege de coronapandemie in Duitsland een vliegverbod geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

De richtlijnen van de Europese voetbalbond (UEFA) schrijven voor dat als Leipzig de wedstrijd niet kan laten spelen, een reglementaire 3-0 nederlaag het gevolg is.

