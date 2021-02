UEFA broedt op hervormingen Champions League: extra spanning op komst?

De Europese voetbalunie UEFA overweegt een aantal hervormingen in de Champions League. Een afschaffing van de groepsfase en een verhoogd aantal wedstrijden voor de 32 geplaatste clubs staan onder meer op de lijst van mogelijke veranderingen. De UEFA bespreekt de eerste opties vrijdag tijdens een digitale vergadering met vertegenwoordigers van de topcompetities in Europa.

De UEFA wil met een gewijzigde opzet de amusementswaarde vergroten. Het huidige speelsysteem omvat acht groepen van vier clubs, met per ploeg drie thuis- en drie uitduels. Meer dan eens zijn de poulewedstrijden in de voorlaatste of laatste speelronde niet meer van belang, omdat de nummers 1 en 2 van de groep al zeker zijn van een plaats bij de laatste zestien. Daarin wil de UEFA nu verandering gaan brengen.

In een van de voorstellen zouden de 32 geplaatste clubs in de ‘groepsfase’ liefst tien verschillende tegenstanders treffen. Op basis van een ranglijst zou dan kwalificatie voor de volgende ronde kunnen plaatsvinden. Met deze formule, die sowieso meer wedstrijden per club oplevert, rekent de UEFA op meer spanning, op meer publieke belangstelling en ook op meer inkomsten.

Het zogenoemde Zwitserse model kan al op enige steun rekenen in de Europese voetbalwereld. Zo liet Andrea Agnelli, de baas van de associatie van Europese topclubs (ECA), zich al gematigd positief uit over de nieuwe plannen van de UEFA.

