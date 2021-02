Kan Charleroi aandeelhouder van Anderlecht verleiden? Karolo’s vragen Johan Beerlandt (Besix) om hun nieuw stadion te bouwen

De Anderlecht-aandeelhouders onderhandelen nog altijd over een grote, broodnodige kapitaalsverhoging. Die discussies zijn allesbehalve simpel. Vooral Johan Beerlandt van bouwbedrijf Besix – die vijf procent van de aandelen bezit – kan zich niet vinden in het beleid dat Marc Coucke voerde. Daar kan Charleroi van profiteren, want dat polste of Besix tegen 2024 een gloednieuw stadion wil bouwen en of hij in het kapitaal wil stappen ten nadele van Anderlecht.