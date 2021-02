De kappers mogen open, maar wie nog? “Het gaat lelijk clashen op het Overlegcomité”

De kappers gaan open op 13 februari. Maar over de andere contactberoepen – masseurs, schoonheidsspecialisten en tatoeëerders – is er nog onenigheid. Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) wil énkel de kappers heropenen. Andere federale ministers en de Vlaamse regering zijn het daar niet mee eens. “Het gaat op het Overlegcomité lelijk clashen.”

Niemand twijfelt er nog aan dat het Overlegcomité vandaag beslist om de kappers te laten heropenen op 13 februari. Enkel over de praktische details van een kappersbezoek is er nog geen uitsluitsel. In ...