Afrikaanse kampioen Al-Ahly daagt Bayern München uit in halve finales WK voor clubs

Champions League-winnaar Bayern München kijkt in de halve finale op het WK voor clubs in Qatar het Egyptische Al-Ahly in de ogen. De kampioen van Afrika klopte donderdag in de kwartfinales in Ar Rayyan het Qatarese Al-Duhail, de club van de Braziliaanse Belg Junior Edmilson en kampioen van Qatar, met 1-0.

Hussein El Shahat (30.) scoorde op het halfuur de enige treffer van de partij. Junior Edmilson (ex-STVV en -Standard), die in de basis begon bij Al-Duhail, kon nadien met zijn ploegmaats niet meer reageren. De halve finale tegen Bayern staat op 8 februari op de planning.

In de andere halve finale (op 7 februari) speelt het Mexicaanse Tigres tegen de kampioen van Zuid-Amerika, Palmeiras. De CONCACAF-kampioen uit Mexico versloeg eerder donderdag in de kwartfinales het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai, de Aziatische laureaat, met 2-1. Het Braziliaanse team klopte nog maar enkele dagen geleden de landgenoten van Santos in de finale van de Copa Libertadores en verdiende zo zijn ticket voor het WK voor clubs.

Ulsan Hyundai en Al-Duhail spelen een klassementswedstrijd om de vijfde plaats.

Foto: AFP

Oceanië vaardigde dit jaar geen deelnemer af voor het WK. Auckland City gaf forfait als gevolg van de quarantainemaatregelen die de Nieuw-Zeelandse overheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus. Al-Duhail profiteerde en mocht meteen starten in de kwartfinales.

De finale van het WK voor clubs vindt op 11 februari plaats, net als de wedstrijd om het brons. Liverpool is titelverdediger, na een zege in de finale van vorige editie tegen Flamengo. Voordien was Real Madrid driemaal op een rij aan het feest. Het is al van 2012 geleden, toen de Brazilianen van Corinthians het haalden van Chelsea, dat de winnende club van buiten Europa komt.

Bij de wedstrijden in Qatar zijn in de huidige coronatijden een beperkt aantal toeschouwers toegelaten. Het gaat om ongeveer dertig procent van de capaciteit van de stadions. Fans die een duel live willen bijwonen, moeten zich bovendien tot 72 uur voor elke wedstrijd laten testen op het coronavirus. Alleen supporters die negatief testen, mogen het stadion binnen.

(belga)