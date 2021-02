Anderlecht-icoon Pär Zetterberg (50) liet deze week twee nieuwe knieën steken in Antwerpen: “Ik kon zelfs niet meer wandelen met de hond”

Het is het lot van veel ex-profvoetballers. Na een jarenlange, intensieve carrière zijn hun gewrichten soms zo kapot dat zelfs gewoon wandelen moeilijk wordt. Daarom liet Pär Zetterberg (50) deze week in Antwerpen twee nieuwe knieën steken. De pijn was niet meer te harden en de knieprotheses moeten het Anderlecht-icoon weer een betere levenskwaliteit bieden. “Ik wil opnieuw kunnen slapen zonder pijnstillers.”