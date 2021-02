Spelers met wisselstukken: ook deze voormalige voetballers kregen later een ‘nieuw’ lichaamsdeel

Als profvoetballer kan je niet eeuwig fit blijven. Veel voetballers krijgen kwaaltjes na hun carrière. Dat kan gaan van lichte pijn in de knie tot zoveel pijn in je enkels dat je je benen wilt laten amputeren. Meerdere voetballers moesten zich al laten opereren aan de knie, rug, heup of enkels.

De heupen van Phillipe

Club Brugge-trainer Phillipe Clement heeft een rijke carrière achter de rug als voetballer maar wat veel mensen niet weten is dat Clement lang niet meer zo scherp is. Clement heeft namelijk al een nieuwe heup steken, en sukkelt ook met de andere heup. De 46-jarige ex-speler zou graag nog meer sporten, maar het is te riskant.

Enkel pijn

De Argentijnse spits Gabriel Batistuta maakte furore bij zowel Roma en Fiorentina. Na dat succes begonnen de problemen voor de Argentijn. De spits had namelijk heel zware artrose in zijn enkels. Het was zelfs zo erg dat hij een dokter vraagde om zijn benen te amputeren en te vervangen door gewrichtsprotheses. De dokter verklaarde de spits gek maar loste zijn probleem wel op met bouten om de pijn te verminderen.

De Oxford-knie van Kieft

De Nederlandse aanvaller Wim Kieft had een rijke carrière op het veld en is nu een vaste analist op de Nederlandse televisie, maar ook hij heeft zich al moeten laten opereren met dezelfde kwaal als Batistuta. Enkel was de artrose bij Kieft te vinden in de knie. Kieft is nu in het bezit van een Oxford-knie. Dat is een halve nieuwe knie waar je gewoon weer mee kan sporten.

Achter de rug

Enzo Scifo werd gedwongen om zijn carrière te stoppen door artrose in zijn rug en een zware heupblessure. Scifo heeft ondertussen al een nieuwe heup laten steken, net zoals Phillipe Clement. De ex-Rode Duivel is inmiddels al 54 en leeft een rustig leven ver weg van de drukte van de topsport.