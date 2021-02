Georges Gilkinet moet 1 euro morele schadevergoeding aan Patokh Chodiev

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet is door het Luikse hof van beroep veroordeeld tot een morele schadevergoeding van 1 euro aan de Belgisch-Oezbeekse zakenman Patokh Chodiev. Dat schrijven Le Soir en de RTBF donderdag.

Het vonnis dateert van 28 januari. Reden voor de veroordeling zijn drie uitspraken van Gilkinet in de pers. Gilkinet zat voor Ecolo in de parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate. In dat dossier werd ook de naam van Chodiev genoemd. De rechtbank verwierp echter wel dat de miljardair door Gilkinets uitspraken materiële schade had geleden.

Aan de RTBF zegt Gilkinet “kennis genomen te hebben van het vonnis. Het verbaast me, omdat het vrij duidelijk afwijkt van het vonnis in eerste aanleg. We nemen de tijd om, met mijn advocaten, te onderzoeken welk gevolg we hieraan geven”.

In eerste aanleg had Gilkinet gelijk gekregen van de rechtbank in Namen. Die meende dat de uitspraken van Gilkinet onder artikel 58 van de grondwet vallen, waardoor parlementsleden immuniteit genieten in de uitoefening van hun taken.