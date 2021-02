Steven Van Gucht reageert gepikeerd op kritiek van Waalse viroloog: “Nonsens. Zelfs een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen”

Steven Van Gucht is het niet bepaald eens met de kritiek van de Waalse viroloog Bernard Rentier, die vindt dat de Vlaamse virologen veel te streng zijn, en pleit voor versoepelingen. “We hebben dat al eens gehad, en hebben gezien tot wat dat geleid heeft”, reageerde een gepikeerde Van Gucht in ‘Terzake’.

Rentier spaarde de afgelopen dagen zijn kritiek niet in een interview in de krant ‘La Libre Belgique’ en in een open brief . Volgens de gepensioneerde viroloog – en oud-rector van de universiteit van Luik – werken met name zijn Vlaamse collega’s “op intuïtie”, maar hebben ze “geen objectief bewijs” voor hun voorstellen.“Als je naar hen luistert is het altijd rampspoed, heel verontrustend en beangstigend”, klinkt het. Volgens Rentier kan het gerust een pak losser “als het heel rustig en gecontroleerd gebeurt” en moeten we met het virus “leren leven”.

Van Gucht was het daar donderdagavond in ‘Terzake’ niet bepaald mee eens. “Ik krijg een enorm déjà vu-gevoel”, klonk het. “Dat is exact hetzelfde discours als wat we gehad hebben in augustus en september. En dat heeft ons de grootste tweede golf gegeven van heel Europa. Eén van de meest dodelijke ook.”

Het voorstel van Rentier voor een omgekeerde lockdown, waarbij jonge mensen mogen doen wat ze willen en ouderen moeten worden opgesloten, vindt Van Gucht dan ook een slecht idee. “We hebben dat al eens gehad, en we hebben gezien tot wat dat geleid heeft”, zegt hij. “Dat er nu krak dezelfde argumenten komen, vind ik heel schadelijk. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Dat is ook zo: een ezel doet dat niet, maar mensen blijkbaar wel.”