De “kanker” van de Republikeinse partij mag verder woekeren

Amper vier weken is ze Congreslid en nu al zorgt ze voor een ongeziene verdeeldheid in de Republikeinse partij. Marjorie Taylor Greene (46) uit Georgia riep op geweld te plegen tegen Democraten, volgde complotgroep QAnon en zag een Joodse samenzwering in bosbranden in Californië. Toch weigert een meerderheid van de Republikeinse partij de Trump-adept te bestraffen voor het verspreiden van de gevaarlijke complotten. Het bewijst hoe sterk de tentakels van de ex-president in de partij zijn.

Woensdagavond was het koppen tellen bij de Republikeinen. Marjorie Taylor Greene moest zich komen verantwoorden voor heel wat van haar berichten op sociale media. Op het spel stond haar zitje in de commissies van het Congres. Daaruit verwijderd worden is een degradatie en beperkt de mogelijkheid om zich te profileren.

Dat ze uitgerekend in de commissie onderwijs zetelt, was wel heel erg vervelend. Greene verspreidde namelijk het verhaal dat de dodelijke schietpartijen op scholen in Florida en Connecticut opgezet spel waren. Ze beweerde dat haar verteld was dat iemand Democrate Nancy Pelosi tegen Hillary Clinton had horen zeggen: “We hebben een nieuwe school shooting nodig om de wapenwetten te verstrengen”. Het is niet het enige bloedbad dat ze om dezelfde reden als opgezet spel bestempelde. De schietpartij in Las Vegas in 2017 waarbij zestig mensen vanuit een hotelraam werden doodgeschoten, diende volgens haar hetzelfde doel.

Maar Greene werd woensdag geen strobreed in de weg gelegd. De minderheidsvoorzitter van de Republikeinen in het Huis, Kevin McCarthy, had haar vooraf gekapitteld in zijn bureau. Greene hield daarna een korte speech waarin ze zei dat ze niet meer geloofde in de uitspraken en er spijt van had - zonder zich er evenwel voor te verontschuldigen. Ze kreeg een staande ovatie van de helft van de aanwezigen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: ISOPIX

Als Marjorie Taylor Greene een masker draagt, dan wel een met een boodschap. Dat die boodschap ‘censored’ (‘gecensureerd’, foto midden) was, terwijl ze net een toespraak hield, werd op hoongelach onthaald. Helemaal rechts staat ‘molon labe’, een Oudgrieks gezegde dat zoveel betekent als ‘kom ze maar halen’, en dat ook door complotgroep QAnon wordt gebruikt. Foto: AFP

Deep state is overal

Ze zei uitdrukkelijk dat ze er nu wel van was overtuigd dat 9/11 echt gebeurde. En dat de schietpartijen in de scholen een realiteit. Maar het lijstje complottheorieën die ze aanhangt - of aanhing - is veel langer dan dat. Greene is een radicaal exponent van de extreme strekking die door Donald Trump als een paard van Troje in de partij is gesleept. Ze was een aanhanger van de samenzwering van QAnon, verspreidde mee het verhaal dat Donald Trump een bende satanistische en pedofiele Democraten zou opruimen. QAnon liet ze eerder onder druk van de publieke opinie al vallen. Maar er zijn nog complotten te over. Hillary Clinton zou, net als Barack Obama, een aantal politieke moorden op haar geweten hebben om rivalen te elimineren. Waaronder die op John F. Kennedy Jr., die in 1999 omkwam in een vliegtuigongeval. De lijst complottheorieën die ze steunt, is haast eindeloos en deep state – de verborgen elite – zit er altijd voor iets tussen. Van 9/11 over de dood van een linkse activist in Charlottesville bij een mars van extreemrechts tot – uiteraard – het vervalsen van de presidentsverkiezingen. Haar fantasie maar ook haar racisme en antisemitisme kennen weinig tot geen grenzen. De blanke bevolking zal uitgeveegd worden door migranten in een complot van zionistische krachten die de VN uitmaken. “De grootste volkerenmoord ooit”, noemde ze het. Niet alleen dat is de schuld van Joodse supremacisten. Ze zitten ook achter een van de dodelijkste bosbranden in Californië die volgens haar werden veroorzaakt “door lasers uit de ruimte”.

“Hang Obama op”

Het meest choquerende blijft dat ze mee discussieerde over het vermoorden van top-Democraten. Clinton en Obama zouden opgehangen worden. “Het wordt voorbereid”, schreef ze. “De spelers worden ingezet. Maar we moeten geduld hebben. Dit moet perfect gebeuren, anders botsen we op progressieve rechters.” Ontkennen deed de voormalige gefortuneerde zakenvrouw niet. Ze vond vooral dat een heksenjacht tegen haar wordt georganiseerd. Hoewel ze zich voor de partijleden excuseerde voor haar uitspraken, is haar toon niet milder geworden. De Democraten noemt ze altijd “een bende”, in de criminele zin van het woord. Hoewel ze uiteindelijk niet tegen de officiële verkiezingsuitslag stemde, zoals ze gezegd had, laat ze zich nog steeds ontglippen dat Trump won. Desnoods door haar rode petje op te zetten met daarop “Trump won”.

“Mr. De Dikke Schildpad”

Greene is een van de minstens zes verkozen Republikeinen die banden onderhouden met extreemrechtse milities die betrokken waren bij de bestorming van het Capitool, zoals The Oath Keepers en Proud Boys. Het is het nieuwe bloed dat Trump injecteerde in de partij door hen te steunen. Republikeins topman Mitch McConnell, gewezen voorzitter van de Senaat, noemde haar een gevaar voor de Republikeinen, “een kanker”. Dat ze bereid is de confrontatie aan te gaan met hem en de traditionele, ideologische Republikeinen is duidelijk. “We hebben Joe Biden in het Witte Huis en Nancy Pelosi, op haar 80 miljoen jaar oud, als voorzitter. We hebben geen meerderheid meer in de Senaat. Met, weet je wel, Mijnheer de Dikke Schildpad (over McConnell, nvdr.) aan het roer die gewoon elegant blijft verliezen.”

Wat de zachte aanpak van Greene door de partijleden nog meer in de verf zette, was dat ook Liz Cheney onder vuur kwam. De ideologische conservatieve kracht die al jaren meedraait en Trump in veel beslissingen steunde, was een van de Republikeinen die stemden om hem te impeachen. Daarom werd door de Trump-getrouwen gevraagd haar te degraderen. Ze is de derde in de machtspiramide van Republikeinen in het Huis. Toch behield ze het vertrouwen in haar functie van een ruime meerderheid.

Nieuwe stemming

Toch zal donderdag Greene meer dan waarschijnlijk gestraft worden voor haar uitspraken. De Democraten hebben een stemming gevraagd in het Huis om haar uit de commissie te bannen. Dat zal met de Democratische meerderheid in het Huis meer dan waarschijnlijk ook gebeuren. Om haar uit het Huis van Afgevaardigden te zetten, is een tweederdemeerderheid nodig. Het wordt opnieuw koppen tellen. Het wordt een pijnlijk moment voor de Republikeinse afgevaardigden. Elke Amerikaanse kiezer zal weten welke verkozene voor het losgeslagen projectiel Greene heeft gestemd om vooral niet uit de gratie van Trump te vallen. De komende weken en maanden zal blijken welke strekking de toekomst van de Republikeinse partij zal bepalen: de traditionele conservatieven of de radicalen. De manier waarop Greene uit de wind werd gezet, maakt duidelijk dat die laatsten een niet te onderschatten kracht zijn.