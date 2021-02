Slecht nieuws voor veld in Jan Breydel: zware winterprik én drie matchen op vijf dagen

Het veld van het Jan Breydelstadion ligt er momenteel nog goed bij, maar de kans is groot dat dat over exact een week anders zal zijn. Door een speling van het lot worden er op vijf dagen tijd immers drie wedstrijden afgewerkt in Brugge en dat net tijdens de zware winterprik die wordt voorspeld.

Cercle Brugge speelt zowel zaterdag als dinsdag thuis (tegen Mechelen in de competitie en tegen KV Oostende in de beker), Club ontvangt woensdag Antwerp in het kader van de Croky Cup.

Vanaf zaterdag wordt zware neerslag voorspeld, een dag later gaat het waarschijnlijk sneeuwen, gevolgd door enkele dagen met vriestemperaturen. De greenkeepers van Jan Breydel wacht dus een zware klus, want op zondag 14 februari komt Anderlecht al op bezoek bij Cercle.