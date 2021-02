Politiek, voetbal en Memorial Van Damme zijn het eens: geen nagelnieuw stadion voor Rode Duivels, wel een renovatie

Een nieuwe atletiekpiste in het Koning Boudewijnstadion, het is een eerste stap naar een ‘make-over’ van de gedateerde voetbal-/atletiekarena. Een nagelnieuw stadion op een andere plek, dat idee is van de baan. Zowel de politiek, de voetbalbond als de Memorial Van Damme zitten op dezelfde lijn.

“Er zijn gesprekken aan de gang, en er is een ‘commitment’ van de stad Brussel dat er een nieuwe piste komt. In het ideale geval ligt die voor deze editie (3 september) al, maar er zal een piste komen”, zegt Cédric Van Branteghem, meetingdirecteur van de Memorial Van Damme, een van ’s werelds gerenommeerdste meetings. “Het is duidelijk dat een nieuwe piste niet dient om het stadion binnen twee, drie jaar af te breken.”

De piste, met een geschat prijskaartje van 1 miljoen euro, is meer dan een symbolische stap. Zowel de politiek, voetbalbond als Memorial Van Damme gaan voor een modernisering van het Koning Boudewijnstadion – van een nieuw stadion op een andere locatie is geen sprake meer. Peter Bossaert, ceo van de Voetbalbond: “Het is niet de bedoeling om uit te breiden en zo extra druk op de omgeving te creëren. De bestemming blijft behouden: een tiental voetbalwedstrijden, de Memorial Van Damme en een aantal concerten. Het ‘beton’ rond de piste en het voetbalveld zal vooral worden aangepakt.” Van Branteghem had vorig najaar nog een onderhoud met premier De Croo. “Ook hij is gewonnen voor de renovatie, net als veel partijen.”

WK 2027

Bossaert: “Het is uiteraard logisch dat de politiek wegens de coronapandemie nu met belangrijkere dingen bezig is. Over afzienbare tijd zullen we het dossier weer activeren.” België lonkt immers, met Duitsland en Nederland, naar het WK voor vrouwen in 2027. Bossaert: “Logisch is dat we drie speelsteden hebben, in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. Dit stadiondossier is in dat opzicht belangrijk voor onze kandidatuur. Ruim voor dat WK zouden we de nodige vergunningen moeten hebben. Wij willen geen tweede keer meemaken wat we met het EK meemaakten. De Rode Duivels konden drie keer thuisspelen, wegens geen stadion spelen we voor het EK drie keer uit.”

De Memorial Van Damme kende gisteren een opsteker van formaat: Allianz wordt titelsponsor, de verzekeraar neemt zelfs de Belgische atletiek vier jaar lang op sleeptouw. Allianz, ook wel bekend als sponsor van heel wat beroemde voetbaltempels – die van Bayern München bijvoorbeeld. Of het Koning Boudewijnstadion de Allianz Arena kan worden? Kathleen Van den Eynde, ceo van Allianz: “Zover gaan we op dit ogenblik niet. Misschien is dat iets voor een volgende stap.”