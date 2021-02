Steven Van Gucht: “Kappers liever niet openen”

Viroloog Steven Van Gucht zou liever niet zien dat het Overlegcomité vrijdag het licht op groen zet om de kapperszaken weer te openen. Dat houdt namelijk een risico in, waarschuwde hij in het Canvas-programma ‘Terzake’.

“België heeft het de afgelopen maanden heel goed gedaan: we zijn het enige land in Europa dat zijn cijfers relatief stabiel heeft gehouden.” Maar Van Gucht is bang dat dit zal veranderen als er aan de Belgische succesformule wordt gemorreld, door bijvoorbeeld de kappers te heropenen. “Van het moment dat je aan onze formule gaat beginnen te prutsen, weten we niet wat er zal gebeuren. Daar hebben we om eerlijk te zijn wel schrik van.”

Al erkent hij wel dat er ook andere factoren spelen. “We zouden het liever niet zien, maar dat is een politiek debat waarbij andere argumenten belangrijk zijn.”

Volgens Van Gucht is er een goede reden waarom de kappers nu nog steeds gesloten zijn. “Het basisprincipe is dat wij zo weinig mogelijk dicht contact tussen mensen willen. Elk dicht contact is een mogelijkheid tot besmetting. Maar als je de contactberoepen weer toelaat, zal het aantal contacten weer toenemen”, waarschuwt Van Gucht. En naar schatting zijn er bij de kappers zo’n miljoen contacten per week. “Als je de kapperszaken weer opent, kan het niet anders dan een impact hebben”, klinkt het.