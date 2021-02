Beroepsvereniging wil heropening wedkantoren

Themabeeld. Foto: Walter Saenen - WAS

De Beroepsvereniging voor Wedkantoren (BVWK), die honderden wedkantoren en zelfstandigen werkzaam in de kansspelsector vertegenwoordigt, vraagt een onmiddellijke heropening van de wedkantoren naar aanleiding van het Overlegcomité van vrijdag.

De wedkantoren hebben, net als vele andere sectoren en ondernemingen, hun deuren moeten sluiten naar aanleiding van de tweede lockdown in oktober 2020.

“Deze beslissing, die tot op heden niet werd gestaafd met empirische gegevens op het vlak van het (vermeende) besmettingsrisico in de wedkantoren en waarvan de activiteit geen enkele link heeft met de contactberoepen of de horeca, lijkt steeds meer een dogmatische keuze te zijn van de beleidsvoerders inzake de aard van de activiteit dan een gefundeerde sanitaire beslissing”, zo staat te lezen in een persbericht.

“Hoelang kunnen onze beleidsmakers zich nog verschuilen achter het angstklimaat dat werd gecreëerd om de bestaande maatregelen te rechtvaardigen? Wanneer zullen we eindelijk echt leiderschap kunnen aanschouwen en wanneer zullen we ons uit deze crisis laten loodsen zonder onnodige economische, sociale en psychologische schade aan te richten? Een overmatige interpretatie van het voorzorgsprincipe mag niet alle sociale activiteiten verstikken”, klinkt het nog.