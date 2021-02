Verstekeling aangetroffen in wielkast vliegtuig Maastricht Airport

In een wielkast van een vliegtuig is donderdagmiddag op het vliegveld van Maastricht een verstekeling aangetroffen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen, meldt Maastricht Aachen Airport (MAA).

Het toestel kwam uit Londen. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee is het heel opmerkelijk dat de man de vlucht overleefd heeft. Hoewel het zelden voorkomt, is in Nederland wel eens eerder iemand gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig. Meestal overleefden de verstekelingen die reis niet vanwege de kou.

Mensen verstoppen zich soms in de ruimtes van het landingsgestel van een vliegtuig om op die manier een ander land binnen te komen.