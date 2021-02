Chinese actrice waarschuwt voor de gevaren van plastische chirurgie

Ze had en rijzende ster moeten zijn in het Chinese filmlandschap. Maar de laatste maanden verdween ze uit de spotlights. Waarom Gao Liu (24) zich zo afzijdig hield maakte ze nu zelf bekend via haar sociale media. Door een verkeerd gelopen neuscorrectie is het tipje van haar neus afgestorven.

Ze deelden de beelden van haar neus met haar 5 miljoen volgers. Ze wil hiermee ook een waarschuwing de wereld insturen dat plastische chirurgie niet helemaal zonder gevaar is.

Ze zegt dat ze in oktober door een vriendin voorgesteld werd aan een plastisch chirurg. Ze heeft nog even getwijfeld maar ze besliste uiteindelijk toch voor ‘een kleine correctie’ gaan. Ze hoopte zo haar carrière een extra boost te geven.

“De procedure duurde vier uur”, schrijft ze. “Ik dacht in die vier uur mooier te worden. Ik wist niet dat deze vier uur het begin zouden zijn van een nachtmerrie.”

Na de ingreep begon haar neus te irriteren en te jeuken. De neus geraakte geïnfecteerd. “Het puntje van mijn neus werd donker en steeds zwarter. Mijn neus was aan het afsterven.” De actrice was zo aangedaan van de feiten dat ze heel donkere gedachten kreeg.

Ze werd uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis. De schade is groot. Het zou minstens een jaar duren voor een nieuw chirurgisch team aan een reconstructie kan denken.

Volgens Chinese media was de kliniek waar Gao geweest was al vijf keer beboet voor inbreuken. Wat die inbreuken juist waren, is niet bekend. Alleszins wordt de zaak nu verder onderzocht.

In China is plastische chirurgie bijzonder populair. In 2019 gingen ongeveer 20 miljoen Chinezen onder het mes, twee derde was onder de 30 jaar. Vele kiezen ervoor om onder het mes te gaan voor ze aan hun universitaire studies beginnen. Ze willen zo meer kans maken op een goede job en een goede partner. De groeiende vraag naar cosmetische chirurgie zorgt voor een groeiend aantal klinieken die zonder de juiste vergunningen opereren.

Opgepast voor schokkende beelden.

Foto: SINA WEIBO/GAO LIU