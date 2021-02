Rapport VN: Leider al-Qaïda op Arabisch Schiereiland opgepakt

De leider van al-Qaïda op het Arabische Schiereiland (AQAS), Khalid ben Omar Batarfi, is in oktober vorig jaar in het oosten van Jemen opgepakt. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat donderdag werd vrijgegeven.

Volgens het rapport dat aan de VN-Veiligheidsraad is gericht, werd Khalid Batarfi “in oktober opgepakt bij een operatie in Al Ghaydah (provincie Al Mahrah), tijdens dewelke ook de onderbevelhebber Saad Atef al-Awlaki werd gedood”.

Batarfi kwam in februari 2020 aan het hoofd van de organisatie te staan nadat de vorige leider, Kassim al-Rimi, bij een Amerikaanse droneaanval in Jemen om het leven was gekomen.

Het is de eerste keer dat de arrestatie van Khalid ben Omar Batarfi officieel wordt bevestigd, al circuleerden er voorbije maanden wel al geruchten in die zin. Het document vermeldt niet door wie Batarfi werd gevangengenomen, noch wat er sindsdien van hem geworden is.

“Naast de verliezen die AQAS aan de top leed, zag de organisatie ook een erosie optreden in de rest van haar gelederen als gevolg van onenigheid en desertie”, vervolgt het VN-rapport. Er wordt tegelijk gewaarschuwd dat er van de jihadistische groepering nog steeds een “constante dreiging” uitgaat.