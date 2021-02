“Ik ben geen crimineel. We wilden allebei dood. En ik leef nog”: verpleger die vrouw liet inslapen, staat terecht

In Brussel start vrijdagochtend het assisenproces tegen verpleger Patrick T. (61). Hij overleefde op 21 juni 2016 naar eigen zeggen een dubbele wanhoopsdaad. Zijn vriendin, Sarah Estermann (52), bezweek wel aan de dodelijke cocktail van morfine, Valium en Dormicum. Zelf bleek hij niet levensbedreigend gewond. Toch houdt hij vol: “Voor hetzelfde geld was ik die dag gestorven en had zij het overleefd.”

In de week op appartement in Schaarbeek, in het weekend naar het “vakantiehuisje” in Stavelot. Zo ging het jaar en dag voor Patrick T. en vriendin Sarah Estermann. Niet dat het in de Ardennen vaak gezellig ...