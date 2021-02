Iedereen wil hem, maar nu bereidt Manchester City monsterbod voor op Erling Haaland: “Guardiola wil niet meer wachten”

Is er een speler die nóg gewilder is dan Erling Haaland? We twijfelen eraan. Elke Europese topclub aast op de Noorse spits van Borussia Dortmund en dus wil Manchester City de concurrentie voor zijn.

Althans, dat beweert de Engelse krant The Mirror. De club van Kevin De Bruyne zou komende zomer een bod van 100 miljoen pond (zo’n 115 miljoen euro) willen doen. Dat is enigszins opvallend omdat het intussen bekend is dat Haaland een jaar later voor 75 miljoen euro gekocht kan worden door een afkoopclausule in zijn contract bij de Duitse topclub.

“Pep Guardiola wil niet langer wachten en is wanhopig op zoek naar een vervanger voor Sergio Agüero, wiens contract na dit seizoen afloopt”, klinkt het. “En Haaland is voor hem dé man.”

Foto: AFP

En daarvoor zouden de Cityzens ver willen gaan, heel ver. Volgens The Mirror is de club bereid om Haaland een weeksalaris van 400.000 pond (bijna 460.000 euro) aan te bieden. Daarmee zou de 20-jarige Noor in één klap de best betaalde speler in de Premier League worden. Bovendien zou hij daarmee in de voetsporen van zijn vader treden. Alf-Inge Haaland speelde tussen 2000 en 2003 namelijk 41 keer voor Man City.

Haaland zit dit seizoen alweer aan 22 doelpunten in 21 optredens voor Dortmund, dat hem vorige winter voor 20 miljoen euro overkocht van RB Salzburg.