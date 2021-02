Regisseur van ‘Zaman’ en ‘Paniekzaaiers’ Patrick Lebon (81) overleden

De Antwerpse regisseur Patrick Lebon is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn bekendste films zijn ‘Zaman’ en ‘Paniekzaaiers’.

Lebon was een generatiegenoot van Robbe De Hert, die de afgelopen zomer overleed. Hij studeerde aan de Nederlandse Filmacademie en maakte vier langspeelfilms en een hele reeks tv-series.

De Antwerpse regisseur liet zijn sociaal engagement spreken in ‘Hellegat’, een film uit 1980 over de teloorgang van de steenbakkerijen. Maar hij brak echt door met ‘Zaman’ in 1983, die als eerste Vlaamse politiefilm een grote invloed had op ‘De zaak Alzheimer’ van Erik Van Looy.

“Zaman was een fantastische film, die ik zelf had willen maken”, zei Van Looy. “Daarom heb ik ook twee verwijzingen naar die film in De zaak Alzheimer gestopt.”

Lebon lokte ook een half miljoen Vlamingen naar ‘Paniekzaaiers’ in 1986, de tweede bioscoopfilm met Gaston Berghmans en Leo Martin. Vrij kort daarna stopte zijn carrière: zijn laatste wapenfeit was een tv-aflevering van Commissaris Roos in 1992.

Foto: Jan Van der Perre

Herbert Flack

Acteur Herbert Flack heeft goede herinneringen aan zijn samenwerking met Patrick Lebon. “Patrick kwam ook naar het theater kijken. Hij wist wie je was als acteur’, vertelt hij op Radio 2.

“‘Zaman’, de eerste grote Vlaams policier, was ook wel grensverleggend en revolutionair, omdat we het léven op het witte doek brachten. Zonder daarop neer te kijken: voorheen had je vooral heimat- en boerenfilms in Vlaanderen. Het overlijden van Patrick Lebon maakt me stil. Hij was een fijne geest.”