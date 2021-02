E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden komende nacht volledig afgesloten

Vrijdagavond rond 23.00 uur sluit het Agentschap Wegen en Verkeer de E40 af tussen Aalst en Groot-Bijgaarden, in beide rijrichtingen. Het Agentschap plaatst dan een nieuwe brug over de snelweg. In het weekend wordt de snelweg opnieuw opengesteld, maar met minder rijstroken. Weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen.