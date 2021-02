Brandweerman zakt door twee verdiepingen bij brand in Jette

Brussel / Jette - Bij een brand in de Brusselse gemeente Jette is donderdagavond een brandweerman gewond geraakt. De man zakte tijdens het blussen door twee verdiepingen en belandde in de kelder. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur in de woning aan de Lakenselaan werd omstreeks 21.30 uur opgemerkt en toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek de brand te woeden op de tweede verdieping van de woning. De brandweer vatte de bluswerken aan, maar daarbij zakte één van de brandweerlui plots door verschillende vloeren heen, tot in de kelder. De man werd meteen geëvacueerd en overgebracht naar het ziekenhuis.

“Tijdens de evacuatie was onze collega bij bewustzijn en aanspreekbaar en was zijn toestand bevredigend en helemaal niet onrustwekkend”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Ons Fire Stress Team (FIST) werd ingezet om de gewonde onderofficier en zijn manschappen de nodige bijstand te verlenen. Iedereen was danig onder de indruk van het gebeuren.”

De brand in de woning kon geblust worden, maar het pand is wel onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket stuurt een deskundige ter plaatse.