Krachtige beelden van protesten uit Myanmar: betogers halen inspiratie uit ‘The hunger games’ voor hun symbool voor verzet

Drie vingers omhoog en duim en pink gekruist, het zijn krachtige beelden van de protesten uit Myanmar. De betogers gebruiken het handgebaar tegen het regime. Het symbool komt uit The Hunger Games en groeit sindsdien uit als internationaal symbool voor verzet. “Handgebaren zijn goedkoop, vluchtig en moeilijk te verbieden, handig bij een protest”, zegt professor film –en mediastudies Daniel Biltereyst (UGent).

Het zijn indrukwekkende beelden uit Myanmar. Honderden jongeren maar ook ouderen protesteren tegen de militaire macht die begin deze week de macht greep. De protesten verlopen voorlopig vreedzaam en een bijzonder handgebaar valt op. Op foto’s van acties is te zien hoe het gebaar van de populaire film en boekenreeks The Hunger Games gebruikt wordt.

Het is niet de eerste keer dat het symbool opduikt. Wanneer in 2014 het leger de macht grijpt in Thailand, wordt het handgebaar zelfs hét verzetsymbool. Dat de nieuwe macht in Thailand het gebaar prompt verbood, maakte het des te aantrekkelijker voor de protestbeweging.

Protest in Thailand 2014 Foto: REUTERS

Niet onlogisch, zegt professor Daniel Biltereyst. Handgebaren zijn gratis, iedereen kan ze gebruiken en ze kunnen heel krachtig zijn. “Het is een vorm van basiscommunicatie. Handgebaren zijn ook vluchtig en moeilijk te verbieden. Een verbod op handgebaren is ook moeilijk te controleren of te handhaven.”

Waarom net dit symbool is moeilijk te verklaren. “Maar grote populaire films spelen heel erg in op het kwade versus het goede. Het is heel zwart-wit. Er is de kleine held, de onderdrukte en de grote slechterik. En dat vertaalt zich gemakkelijk naar alle culturen en alle uithoeken van de wereld. Dan wordt zo’n handgebaar ook snel opgepikt.”

Het is wel opvallend dat zo’n symbool uit de populaire cultuur doorbreekt bij de massa, zegt Biltereyst nog. “Als je bedenkt wat voor propagandamachine ertegenover staat, is het toch straf om zien dat een gebaar uit de film door de massa geadopteerd wordt als verzetssymbool.”

