Gaia: “Aantal dierproeven in Vlaanderen met 3 procent gedaald in 2019”

In Vlaanderen werden er 253.433 dierproeven uitgevoerd in 2019, zo blijkt vrijdag uit cijfers van dierenrechtenorganisatie GAIA. Dat zijn er minder dan in 2018, toen er nog 262.479 proeven werden gedaan. Opvallend is dat er veel meer experimenten werden uitgevoerd op katten. Ook waren er meer pijnlijke dierproeven dan in 2018, klinkt het.

In totaal waren er in 2019 3 procent minder dierproeven, maar een aantal dieren profiteerde volgens Gaia niet van die daling. Zo steeg het aantal dierproeven op katten met maar liefst 619 procent (206 in 2019 tegenover 19 in 2018). Ook op runderen (+134 procent) en schapen (+17 procent) waren er meer experimenten.

In 2019 werden er 37.604 pijnlijke proeven uitgevoerd, dat zijn er 333 meer dan in het voorgaande jaar. Daardoor veroorzaakt 14,8 procent van de totaal uitgevoerde dierproeven in 2019 ernstige pijn bij dieren. “Voor ons is het prioritair dat die pijnlijke proeven uitgefaseerd worden”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “Daarnaast moet er ook gefocust worden op dieren met gevoelsvermogen waaronder in de eerste plaats honden, katten en primaten.”

Volgens GAIA is de daling in het totale aantal dierproeven eerder een toevalstreffer, door het beëindigen van een of ander onderzoeksproject, en is ze geen gevolg van het politieke beleid. De dierenrechtenorganisatie pleit er daarom voor om proefdierenquota op te leggen of voorop te stellen dat het jaarlijks met 10 procent minder proefdieren moet. “De overheid zou ook een heffing kunnen opleggen naargelang het aantal proefdieren dat gehouden en gebruikt wordt, en dat geld investeren in onderzoek naar alternatieve methoden”, aldus Vandenbosch.