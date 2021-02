Gewezen topspits heeft advies voor Real Madrid: “Ze moeten overwegen om Eden Hazard te verkopen”

De transfer van Eden Hazard van Chelsea naar Real Madrid heeft nog niet tot de gehoopte resultaten geleid. De Rode Duivel is nu opnieuw enkele weken buiten strijd met een blessure. “Het zou me niet verbazen als hij komende zomer vertrekt”, stelt ex-topspits Dimitar Berbatov.

Op training liep Hazard deze week een spierscheur op, die hem vier à zes weken aan de kant zal houden. Dat komt bovenop zijn al eerdere blessures, die hem sinds zijn Spaanse verhuis beperkte tot slechts 35 optredens voor De Koninklijke. En amper vier doelpunten.

Berbatov geniet momenteel van zijn recent voetbalpensioen na een carrière vol gekke momenten en mooie doelpunten bij onder anderen Manchester United en Tottenham. In een interview met Betfair, opgepikt door Marca, stelde de Bulgaar zich vragen bij de Madrileense toekomst van Hazard.

Dimitar Berbatov in zijn periode bij Man United. Foto: BELGAIMAGE

“Real zou moeten overwegen om hem te verkopen”, aldus Berbatov. “Hazard sukkelt van de ene blessure in de andere in Spaanse loondienst, waardoor hij niet tot zijn briljante voetbal van bij Chelsea komt. Als het nu iets occasioneel was, dan spreken we over iets anders, maar hij raakt keer op keer geblesseerd. Dat wil zeggen dat het een probleem is.”

“Zal hij bij Real ooit zijn beste vorm vinden en tonen dat al het geld dat de club in hem investeerde (115 miljoen euro, red.) de juiste beslissing was?”, vroeg de ex-spits zich af. “Op dit moment is dat antwoord: nee. Ik weet dat Hazard nog maar net 30 is geworden en dus nog tijd genoeg heeft om wat te laten zien, maar het is een vraag die gesteld moet worden. Het zou me ook niet verbazen als hij komende zomer vertrekt. Real is ook een club die haar problemen snel oplost.”

En, niet erg verrassend, doken er intussen al een paar transfergeruchten op over Hazard. Zoals dat Chelsea hem opnieuw naar Londen zou willen halen.