Carrière van Belgisch toptalent zit volledig in het slop: “Misschien is Dante Rigo onvoldoende schoffie om te bikkelen”

Dante Rigo stond op een bepaald moment te boek als een Belgisch toptalent. Al op z’n 14de trainde hij mee met de A-ploeg van PSV. Maar ondanks een paar mooie momentjes zit de carrière van de nu 22-jarige Rigo volledig in het slop. “Het hoeft nog niet voorbij te zijn”, verzekert Aad de Mos in een interview met Het Eindhovens Dagblad.

De Nederlander noemde Rigo eind 2016 nog een kruising tussen Pep Guardiola en PSV-icoon Mark van Bommel. Onze landgenoot maakte vooral indruk met zijn maturiteit, spelinzicht en passing. In de zomer van 2018 bezorgde hij PSV een zege tegen Fortuna Sittard en leek hij door te breken. Maar van zijn doorbraak kwam tot nu toe niets in huis.

Rigo kwam voorlopig tot slechts negen optredens voor de hoofdmacht van de Nederlandse topclub, die hem vorig seizoen verhuurde aan Sparta Rotterdam en dit jaar aan ADO Den Haag. Maar daar liep het niet goed en dus keerde de middenvelder terug naar Eindhoven, om er opnieuw voor de beloftenploeg van PSV te gaan spelen in de Nederlandse tweede klasse. Intussen dateert zijn laatste interland voor de beloften ook al van 2019.

Foto: AFP

“Onvoldoende schoffie”

“Ik vond het twee jaar geleden heel goed dat hij vorig jaar naar Sparta ging”, aldus De Mos, die Rigo altijd is blijven volgen, bij Het Eindhovens Dagblad. “Daar kwam hij pas na de winter goed door en maakte hij op mij een goede indruk. Aan de bal is het een speler die echt veel in huis heeft. Het was prima dat hij nóg een keer verhuurd werd, want op zijn leeftijd moet je spelen. Maar ADO had meestal de bal niet en er was disbalans in het elftal. Daardoor kon Rigo nooit in zijn sterkte komen. Deze winter is er een vrachtwagen met nieuwe spelers gehaald en kwam hij helemaal niet meer aan bod.”

“Misschien is hij onvoldoende schoffie om te bikkelen”, klinkt het. “Maar het hoeft nog niet voorbij te zijn. Het kan zijn dat hij een laatbloeier is, maar dan wordt het wel tijd dat hij gaat leveren. In Nederland wordt er al behoorlijk wat van je verwacht als je 21 of 22 bent. Het is een van de vele spelers waarvan we dachten dat hij de top zou halen, maar het is er nog niet uitgekomen. Qua techniek heeft hij het in zich, maar ook de handelingssnelheid is niet mee omhoog gegaan.”