Wie krijgt voorrang bij vaccin en wat met de essentiële beroepen? Cruciale knopen worden pas morgen doorgehakt

Terwijl vrijdag uitgekeken wordt naar het Overlegcomité en wat daar beslist zal worden over eventuele versoepelingen, kondigt zich een dag later ook een erg belangrijke interministeriële vergadering aan. Daar moeten cruciale knopen doorgehakt worden over de vaccinatiestrategie: wat met de AstraZeneca-vaccins die niet naar 55-plussers gaan, wat met risicopatiënten en wat met essentiële beroepen?