Gerechtsdeskundigen over ‘femme fatale’ Kristel Appelt (27): “Ze legt de nadruk op de bevrediging van haar eigen lusten. Ze misbruikt anderen om haar doel te bereiken”

“Kristel Appelt is bovenmatig intelligent, maar haar persoonlijkheid heeft antisociale en psychopathische kenmerken”, zo concluderen gerechtsdeskundigen op haar assisenproces. Ze heeft een opgeblazen zelfbeeld over zichzelf. Dat ze zich niet meer precies kan herinneren wat er die nacht gebeurde op het moment dat ze voor Andy Vandereyt stond en haar lief neerstak, is volgens de psychiater gelogen.