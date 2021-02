Zaak Nethys: Huiszoekingen in Waals parlement

Er zijn vrijdag huiszoekingen uitgevoerd in het Waals parlement. Dat bevestigt de griffier van het parlement. De huiszoekingen zouden volgens verschillende bronnen te maken hebben met het dossier van de Luikse intercommunale Nethys.

Het onderzoek naar de zaak-Nethys, ook wel de Publifin-affaire genoemd, is volop aan de gang. Het is vrijwel zeker dat de huiszoeking in het Waals parlement hiermee te maken heeft. Daar zetelt Claude Marcourt, Waals parlementslid en voorheen deel van het machtige PS-vijftal dat de lakens uitdeelde in Luik. Zijn vermeende aandeel in de zaak-Nethys degradeerde hem tot enkel een parlementaire functie.

Vorige week werden Mithra-ceo François Fornieri en ex-Nethysvoorzitter Pierre Meyers aangehouden. Twee dagen later kwamen ze na verhoor vrij onder voorwaarden. Stéphane Moreau, voormalig burgemeester van Ans en spilfiguur in de zaak, blijft in de cel op vraag van het parket.

Alles draait om een miljoenenconstructie die de voormalige bestuurders opzetten bij Nethys. Nadat het schandaal rond Nethys en Publifin was losgebarsten in 2017, daverde de Waalse politiek op haar grondvesten. Toenmalig minister-president Paul Magnette (PS) besloot om een loonplafond in te voeren van 245.000 euro bij intercommunales.

