Verdediger blijft minutenlang roerloos liggen na horrorbotsing: ploegmaats in tranen, ex-Gouden Schoen woest op ref

De adem inhouden. Dat deed zowat de hele Portugese voetbalwereld tijdens de wedstrijd tussen Belenenses en FC Porto. Bezoekende verdediger Nanu kwam vijf minuten voor tijd namelijk bijzonder hard in botsing met doelman Stanislav Kritsyuk en bleef minutenlang roerloos liggen.

De Portugese topclub van trainer Sergio Conceição (ex-Standard en gewezen Gouden Schoen-winnaar) ging in het slot van de partij, bij 0-0, vol voor de winning goal om geen dure punten te laten liggen in de titelstrijd in de Liga NOS.

Nanu gooide zich mee in de strijd, letterlijk dan. De 26-jarige verdediger ging bij een lange bal in de zestien met zijn hoofd naar de bal, maar kwam daarbij in botsing met de doelman van Belenenses.

Nanu werd geraakt door een arm van Kritsyuk en viel hard op het gras. Daar bleef hij liefst meer dan tien minuten roerloos liggen, terwijl zijn ploegmaats in tranen geen blijf wisten met zichzelf. Ook zijn beenharde teamgenoot Pepe (ex-Real Madrid) maakte zich zorgen. Conceição stond tussendoor in een woeste bui te roepen op de scheidsrechter.

Thoughts are with Nanu and hoping he makes a rapid recovery, injured following a collision with the goalkeeper.



The ambulance is still on the pitch.



Porto players look absolutely distraught, Pepe in tears.



Força Nanu. ?? pic.twitter.com/QapjK5GnHS — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) February 4, 2021

“Er is ons door die doelman een speler ontnomen die erg goed in de wedstrijd zat”, reageerde Pepe nog na afloop. “Ik vond het zelfs een penalty. Met alles wat er momenteel gaande is in de Portugese competitie (de spannende titelstrijd, red.), denk ik dat scheidsrechters beïnvloed worden. Dat maakt het voor hen heel moeilijk om beslissingen te nemen. Het was een duidelijke strafschop, maar scheidsrechters moeten ook de persoonlijkheid hebben om die te fluiten.”

Een dag na de feiten kwam FC Porto met een update over Nanu. Volgens de Portugese club was de international van Guinee-Bissa bij bewustzijn toen de ambulance het stadion verliet. Hij liep wel een zware hersenschudding op en een letsel aan zijn ruggengraat. Het is voorlopig niet gekend hoe lang de verdediger buiten strijd zal zijn.