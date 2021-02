In alle stilte is het WK voor clubs gestart: een Belg, Beckham, Veron en “de échte beste trainer ter wereld” willen allemaal verrassen

U heeft het waarschijnlijk amper gemerkt in de drukte van de Belgisch/Europese voetbalkalender, maar in alle stilte en met twee maanden vertraging is donderdag het WK voor clubs in Qatar begonnen. Met Bayern München, dat volgende week pas in actie komt, uiteraard als topfavoriet, maar ook met een paar opmerkelijke outsiders. Zoals een Fransman die zo populair is dat hij in Mexico al een tijger naar hem vernoemd kreeg of een Zuid-Afrikaanse coach die volgens velen de échte Trainer van het Jaar is.