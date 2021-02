Brand bij ArcelorMittal Gent: geen slachtoffers in cokesfabriek, gewonde bij evacuatie

Gent - De brand in staalbedrijf ArcelorMittal Gent in de Gentse haven is ontstaan in de cokesfabriek door een elektriciteitspanne, maar niemand raakte daarbij gewond. Eén persoon raakte wel gewond toen hij van de trap viel bij de evacuatie van de hoogoven. Dat melden het bedrijf en de brandweerzone Centrum. De brand is onder controle.

De brand brak rond 10 uur uit bij het bedrijf aan de John F. Kennedylaan. “Er was een spanningsuitval op het hoofdelektriciteitsnet, waardoor er brand ontstond aan de vulwagen en de doorstootmachine van de cokesfabriek”, zeg woordvoerder Jan Cornelis van ArcelorMittal Gent. “De interne en externe hulpdiensten kwamen ter plaatse. Er zijn geen slachtoffers in de cokesfabriek, maar bij de evacuatie van hoogoven B is een man van de trap gevallen. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.”

Door de rookontwikkeling vroeg de brandweer om in de omgeving ramen en deuren te sluiten. Uit metingen blijkt dat er geen gevaarlijke of giftige stoffen zijn vrijgekomen, stelt de brandweerzone Centrum.

Het bedrijf startte ook de veiligheidsprocedure waarbij de gassen gecontroleerd afgefakkeld worden. “De materiële schade is nog niet duidelijk”, zegt Cornelis. “Alle afdelingen zijn momenteel aan het herstarten.”