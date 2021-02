Corona-uitbraak bij Brusselse noodcentrale: “Meer dan twintig mensen besmet, één met Zuid-Afrikaanse variant”

Brussel - Bij het zogenaamd CIC Brussel, dat noodoproepen beantwoordt, is corona uitgebroken. Meer dan twintig mensen zijn besmet. “Van minstens één staat vast dat het om de Zuid-Afrikaanse variant gaat”, zeggen interne bronnen ons. De noodlijn is deels overgenomen door de centrales van Vlaams-Brabant en Namen, zodat de noodoproepen niet onbeantwoord blijven.

Bij het CIC werken zo’n honderd mensen. Bij 21 zijn er nu ziektesymptomen corona vastgesteld. “De dienst is onlangs helemaal ontsmet. De niet-zieke personeelsleden worden momenteel getest en zijn in afwachting in quarantaine geplaatst”, zeggen bronnen bij de dienst. De besmettingen behelsen - op één na - allemaal de “gewone corona-variant”, en zijn binnengebracht door een zogenaamde “superverspreider”, zo zegt de bron nog.

Marc Duplessis van de vakbond ACOD bevestigt de uitbraak. “Het was eigenlijk een beetje te verwachten. Die mensen zitten allemaal samen op een te krap bureau. In de privé zou dit - gezien de coronamaatregelen- niet mogen, maar bij de politie gebeurt het dus.”

Geen impact voor bellers

Bij de federale politie bevestigt men de uitbraak, maar kan men op dit moment niet bevestigen of er inderdaad één iemand besmet is met de Zuid-Afrikaanse variant. “Maar het is belangrijk om te vertellen dat er geen impact voor de bevolking die de 101 of 112 belt. De diensten zijn deels overgenomen door andere noodcentrales. Bij het CIC in Brussel is er momenteel nog een minimumbezetting maar ook bij een volledige fall back zal de dienstverlening gegarandeerd blijven door de andere centrales.”

Over de kritiek van de vakbond meldt de woordvoerster het volgende: “Het CIC is een essentiële dienst. Telewerk is enkel mogelijk bij de ondersteunende diensten, en dat gebeurt ook. Sinds vorige week is de permanente dracht van een mondmasker, ook achter bureau, verplicht op het CIC.”