Voor dochter Marina is Eddy Wally nog springlevend: “Ik praat nog geregeld met papa”

Zelzate -

Het is op 6 februari vijf jaar geleden dat Eddy Wally, The Voice of Europe, ereburger van Zelzate en prins van het Vlaamse levenslied, overleed. Hij leeft verder in zijn meer dan vijfhonderd liedjes, zijn klein museum in Zelzate en in de duizenden stickers van ‘Zelzate Geweldig’ die ondertussen over de hele wereld opduiken. “Papa leeft in mijn hart verder in alle mooie herinneringen, mijn eigen zangcarrière en natuurlijk in de ‘Villa Wally’ , het ouderlijk huis dat ik koester en waar ik met papa nog geregeld praat”, zegt dochter Marina.