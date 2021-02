Spelers eerste nationale en Patro trekken naar BAS tegen stopzetting competitie

Patro Eisden Maasmechelen en 51 betaalde sportbeoefenaars die actief zijn in eerste nationale hebben deze week een verzoek tot arbitrage ingediend bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat meldt het advocatenbureau van Walter Van Steenbrugge vrijdag aan Belga. Ze verzetten zich tegen de beslissing van de crisiscel van de Belgische voetbalbond (KBVB) om de competitie te beëindigen.

De crisiscel hakte eind januari unaniem de knoop door om een streep te trekken onder de competities voor mannen en vrouwen in het amateurvoetbal. Door de coronacrisis en de geldende maatregelen was het onmogelijk geworden om de helft van de wedstrijden af te werken. Gevolg: de klassementen worden geannuleerd, er zijn geen kampioenen, stijgers of dalers.

Een streep door de rekening van een aantal amateurclubs in eerste nationale, die hun zinnen hadden gezet op de promotie naar 1B. En ook de voetballers onder contract voelen zich gediscrimineerd ten opzichte van hun collega’s in 1A en 1B. Daarom namen ze samen met Patro Eisden Maasmechelen een advocaat in de hand om de beslissing tot stopzetting van de competitie in eerste nationale ongedaan te maken. Ze eisen dat de KBVB de nodige initiatieven neemt om de competitie integraal te hervatten of een minicompetitie inricht.