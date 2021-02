Drie miljoen uit relanceplan voor mentaal welzijn

De Vlaamse regering heeft beslist om 3 miljoen euro uit het relanceplan te besteden aan het versterken van het mentale welzijn. Dat meldt Welzijnsminister Wouter Beke.

Eén miljoen euro gaat naar de verlenging van de crisisbegeleiding in de regionale crisisnetwerken tot het einde van het jaar. Zij moeten personen en gezinnen helpen die met specifieke problemen kampen als gevolg van de coronacrisis.

De resterende twee miljoen euro gaat naar een project rond jongeren die zich, ondanks de betrokkenheid van de jeugdhulp, niet ontwikkelen en van de ene plek in de hulpverlening in de andere belanden. Het pilootproject vertrekt van een gedeelde verantwoordelijkheid. De jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg engageren zich samen met de betrokken gezinnen en al wie voor hen belangrijk is om hun dienstverlening te herdenken vanuit de ontwikkelingsnoden van de kinderen en jongeren. Het pilootproject wordt opgezet in twee regio’s.

“Via deze investering van 3 miljoen euro willen we een oplossing bieden voor complexe casussen die vaak tot crisisinterventies leiden”, zegt Beke. “We zullen voor deze kinderen creatief moeten zijn en buiten de lijntjes durven kleuren.”