Bromfietser (18) in kritieke toestand na aanrijding

Tremelo - Een achttienjarige bromfietser uit Tremelo is vrijdagochtend met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, nadat hij op de Schrieksebaan in Tremelo betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval.

Net voor de aanrijding, omstreeks 7 uur, reed de bromfietser vanuit de Nieuwstraat de Schrieksebaan op. Volgens de door het parket aangestelde verkeersdeskundige verleende de achttienjarige jongeman geen voorrang aan het verkeer op de hoofdbaan, waardoor het tot een aanrijding kwam met een BMW waarvan de bestuurder mogelijk geen schijn van een kans had om de bromfietser te ontwijken.

Niet te snel

Door de klap kwam de jongeman zwaar ten val. Ter plaatse kreeg hij de eerste zorgen verleend door een mug-team en enkele verplegers. Vervolgens is de bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. De jongeman vecht nog steeds voor zijn leven. Er was geen alcohol en/of drugs in het spel. Ook meende de verkeersdeskundige dat er van overdreven snelheid geen sprake is.

Tijdens de politionele vaststellingen werd de Schrieksebaan tijdelijk volledig afgesloten voor het verkeer. Er was een omleiding. Daarna werd een rijstrook vrijgemaakt. Omstreeks 11 uur was de interventie afgelopen en normaliseerde de verkeerssituatie.