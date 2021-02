Duitsland tevreden dat Amerikaanse troepen dan toch niet verhuizen

De Duitse regering heeft vrijdag de beslissing verwelkomd van de nieuwe Amerikaanse regering om de troepen die in Duitsland gestationeerd zijn dan toch niet over te plaatsen. “We zijn altijd van mening geweest dat de stationering van Amerikaanse troepen hier in Duitsland de Europese en trans-Atlantische veiligheid dient, en daarmee in onze beide belangen is”, zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert vrijdag.